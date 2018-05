NATO assamblee juht: peame olema valmis kõnelusteks Venemaaga

NATO parlamentaarse assamblee president Paolo Alli ütles Varssavis pressikonverentsil, et NATO peab olema valmis kõnelusteks Venemaaga.

Alli sõnul peaks NATO jätkama oma heidutusstrateegiat, kuid andma võimaluse ka dialoogi pidada, vahendab AFP.

„Jõud ja dialoog, nagu teame, on ühe mündi kaks külge. Kui sa soovid dialoogi, aga ei oma jõudu, siis pole võimalik edu saavutada. Kui on ainult jõud, aga puudub dialoog, siis võib sellest saada inimkonna jaoks katastroof,“ ütles ta. „Tähtis on jätkata ühelt poolt heidutust, aga teisalt olla avatud dialoogile Venemaa juhtkonnaga.“

Alli sõnul on alliansi jaoks hetkel kõige olulisem NATO idatiib ja liitlaste vägede sealne kohalolek.