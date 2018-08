NATO ametnik Delfile: Balti õhuturbemissioon jätkub katkestusteta

"Eile tulistas NATO Balti õhuturbes osalev Hispaania lennuk Eurofighter Eesti õhuruumis eksikombel välja õhk-õhk raketi, mille lennuteekond, asukoht ja praegune staatus selgitatakse välja uurimise käigus," ütles NATO sõjaväeline ametnik Delfile. "Rakett tulistati välja Eesti aja järgi 15:44. Raketi mõjuala on 100 kilomeetrit, selle pikkus on 3,7 meetrit ja diameeter 18 sentimeetrit. Rakett kandis lõhkepead."

Ametnik lisas, et intsidendi põhjustanud Eurofighter Typhoon 2000 naasis Šiauliai lennuväljale, kus see baseerub. "Balti õhuturbemissioon jätkab toimimist," toonitas NATO ametnik. "Õhuturbemissiooni toimimisele korraldatakse regulaarseid hindamisi, et tagada selle valmisolek ja reaktsoonivõime. Missiooni ainuk eesmärk on kaitsta liitlaste õhuruumi puutumatust. Missioon jätkub ilma katkestusteta."

Kaitseminister Jüri Luik ütles eile Delfile, et kuni juhtunu põhjuste väljaselgitamiseni on Hispaania sõjalennukid õhuturbemissioonilt kõrvaldatud. Hispaania kaitseministeeriumi teatel viibis intsidendi toimumiskohal kaks Hispaania Eurofighterit ja kaks Prantsuse lennukit Mirage 2000, kes osalesid tavapäraselt treeningmissioonil.