NASA võis avastada Marsilt elutegevuse jälgi

Marsi uurimisega tegeleva Buckinghami Ülikooli professori Barry DiGregorio sõnul võib see olla üks tõenditest, et punasel planeedil eksisteeris mitmete miljonite aastate eest primitiivne elu, vahendab ajaleht Aftonbladet.

Marsi-kulgur tegi fossiile meenutavatest objektidest jäädvustuse selle aasta algul. Inglise teaduri sõnul on fotodel olevatel objektidel olulisi sarnasusi ordoviitsiumi ajast pärit (488–443 miljonit aastat tagasi) leidudega Maal.

„Jälgedel on äärmine sarnasus ordoviitsiumiaegsete ihnofossiilidega, mida uuritakse Maal,“ ütles ta. „Millisel muul geoloogilisel moel kavatseb NASA leidu selgitada, kui mitte jäljefossiilidena?“

Meanwhile, back on Mars... I’m checking out these stick-like figures. Each is about a quarter-inch long. Maybe they're crystals? Or they could be minerals that filled spaces where crystals dissolved away. Stay tuned! Science continues. pic.twitter.com/4oR70BVht3

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) January 4, 2018