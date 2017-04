NASA šokeeriv teade: Saturni kuul võib elada tulnukaid

Ehkki Saturni kuu Enceladus näikse kui külmunud tühermaa, arvavad NASA teadlased, et jäise pinna all võib soojades meredes peituda siiski elu.

NASA kosmosesõiduk Cassini on kogunud esimesed asitõendid sellest ,et Enceladuse meredes toimuvad keemilised reaktsoonid, mis omakorda võivad tekitada keskkonna mikroobide elutsemiseks.

Ekspertide sõnul on avastus kogu pusle viimane tükk, mis tõestab, et elu tekkimine Enceladusel oli võimalik. Leid on seda haruldasem, et kuu asub päikesest ligi 1,4 miljardi kilomeetri kaugusel.

Professor David Rothery: "Hetkel teame me ainult ühte eluteket, seda, mis meieni toimetati. Kui me peaksime teada saama, et elu on iseseisvalt alguse saanud juba kahes kohas päikesesüsteemis, võiksime me üsna kindlad olla, et elu on ka mõnel teisel kümnetest miljonitest planeetidest ja kuudest galaktikas."

Vedelad ookeanid on Enceladusel mitmekilomeetriste jääkihtide all, sestap nendes toimuvast teada saamiseks loodavad teadlased just eritisele, mis jääpragudest välja tuleb.