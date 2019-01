Narkoparun El Chapo maksis Mehhiko endisele presidendile väidetavalt 100 miljonit dollarit altkäemaksu

Cifuentes tunnistas kohtus kahe aasta kohta, mis ta veetis koos El Chapoga Mehhiko Sinaloa osariigi mägedes, kus viimane end sõjaväe eest varjas, vahendab CNN.

Kui varasemates tunnistustes on mainitud madalama tasemega Mehhiko poliitikuid ning politseinikke ja sõjaväelasi, kes kuulusid hiiglaslikku korruptsioonivõrgustikku, mis võimaldas El Chapo kartellil oma asju ajada, siis eilne tunnistus oli suunatud Mehhiko poliitikaelu kõige kõrgema taseme pihta.

Kaitseadvokaat Jeffrey Lichtmani ristküsitluse käigus väitis Cifuentes, et aastatel 2012-2018 Mehhiko president olnud Peña Nietole maksti sada miljonit dollarit altkäemaksu.

Novembris väitis Lichtman, et Peña Nieto ja Mehhiko teised endised presidendid on saanud El Chapo organisatsiooni käest sadu miljoneid dollareid altkäemaksu.

Peña Nieto pressiesindaja eitas tollal Twitteris neid süüdistusi.

Eile küsis Lichtman Cifuenteselt ütluste kohta, mis ta andis USA ametnikele 2017. aasta novembris, kui ta väitis, et endine president võttis El Chapoga ühendust, et öelda, et viimane ei pea ennast varjama jääma, kui raha maksab.

Cifuentes rääkis võimudele, et raha anti Peña Nietole üle 2012. aasta oktoobris, kui ta oli presidendiks valitud, aga mitte veel ametisse astunud.

„Jah, see on just see, mida Joaquín mulle ütles,” vastas Cifuentes ja lisas, et altkäemaks tagas selle, et El Chapo saab oma „tööd jätkata”.