Näpuvurr vs Kreml: kapitalistlik mänguasi häälestab Vene lapsed Putini vastu

Vene riiklik telekanal Rossija24 vahendab vaatajatele, et populaarne fidget spinner suunab Vene noorust vandalismile ning õõnestab president Vladimir Putini jalgealust.

Peopesasuurune vidin muudab „inimese manipulatsioonidele vastuvõtlikumaks“ kirjeldas uudisankur Aleksei Kazakov uudises, mis oli pühendatud näpuvurride ohtlikkusele.

Viimase kuu vältel on Vene riigiteenistujad tegelnud vurridega, kahtlustades, et tegu on USA loodud tööriistadega, et manipuleerida Vene võimuga. „Küllap pole kokkusattumus, et neid vidinaid hakati esmalt müüma üritustel, mida korraldab opositsioon,“ arutles Kazakov. Programmis „Virus“ kajastatud uudislõik jätkas, et spinner mõjub noortele „zombie'istavalt“, seda kasutades lülitub välja kriitiline mõtlemine ja tarvitaja satub hüpnoosi.

Näpuvurride poliitlisest nõrgestustegevusest räägiti samas programmis juba kuu varem, kus arutles Kazakov koos kaassaatejuhi Nikolai Sokoloviga, miks on vurridele kirjutatud vaid inglise keeles ning mitte ühtki rida vene keeles.

„See, miks spinnerid Venemaal nii populaarsed on, jääb müsteeriumiks, kas keegi võiks neid salamisi propageerida?“ küsis Sokolov toona otse-eetris.

Mänguasi ise näeb välja üsna süütu, koosnenes kolmest tiivast, mis keerlevad, kui neid lükata. Tegu on globaalse fenomeniga noorte seas kaasaarvatud Venemaal.