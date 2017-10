Näitlejanna väidab, et langes ratastoolis president Bush vanema seksuaalrünnaku ohvriks

USA endine president George H.W. Bush oli sunnitud vabandama pärast seda, kui näitlejanna Heather Lind väitis, et ratastoolis istunud Bush ründas teda seksuaalselt.

34-aastane Lind esitas süüdistuse 93-aastase Bushi vastu pikas Instagrami-postituses, millele olid lisatud fotod, vahendab Daily Mail.

„Kui ma sain neli aastat tagasi võimaluse kohtuda George H.W. Bushiga, et promoda ajaloolist telešõud, millega ma töötasin, ründas ta mind seksuaalselt, kui ma poseerisin sarnase foto jaoks. Ta ei surunud mu kätt. Ta puudutas mind oma ratastoolist tagantpoolt, samal ajal, kui tema naine Barbara Bush oli tema kõrval. Ta rääkis mulle siivutu nalja,” väitis Lind.

„President Bush ei põhjustaks kunagi – mitte mingil tingimusel – tahtlikult kellelegi kannatusi ja ta vabandab kõige siiramalt, kui tema katse huumori vallas pr Lindi solvas,” teatati endise presidendi kaaskonnast Daily Mailile.

Lind kirjutas oma hiljem kustutatud Instagrami-postituses, et see juhtus ka teist korda: „Ja siis, olles kogu aeg pildistatud, puudutas ta mind uuesti. Barbara pööritas silmi, nagu tahtes öelda „mitte jälle”. Tema turvamees ütles mulle, et ma poleks pidanud foto jaoks tema kõrvale seisma.”