Nädalavahetusel kadus Tallinnas Soome ametiühingutegelane Ari Saarilammi

Nädalalõpul kadus Eestis üllatuslikult Soomest Porist pärit ametiühingutegelane ja kohalik poliitik Ari Saarilammi, kelle pärast sõbrad nüüd muret tunnevad.

Kadunud Saarilammi sõber Tero Niskanen ütles, et Saarilammi sõitis reedel Tallinna, et osaleda kuni pühapäevani kestnud ametiühingu koosolekureisil, vahendab Iltalehti.

Viimased andmed Saarilammi kohta on pärit laupäevast Tallinnast, misjärel ei ole temaga mingit ühendust saadud.

„Ari ei osalenud laupäeval enam ajakava järgi planeerimiskoosolekul ega saabunud laupäeval enam ka hotelli. Ari pagas on endiselt Hotell Euroopas,” ütles Niskanen.

Niskaneni sõnul on Saarilammi Poris hästi tuntud ja lugupeetud ametiühingu ja koonderakonna aktivist.

„Ari hoogne kõnnak ja käeviibe on osa Pori tänavapildist. Pori taksod on ta nii omaks võtnud, et on nüüd vahendanud informatsiooni Ari kadumise kohta ka Eesti taksodele,” rääkis Niskanen.

Kadumine on tekitanud Saarilammi laialdases sõprade ringkonnas palju hämmastust ja kurbust.

„Loodame, et aitate leida meie ühise sõbra Ari. Kõik vähesedki andmed Ari liikumisest Eestis on tähtsad,” ütles Niskanen.

Saarilammi kadumisest on teatatud Pori politseile.

Mehe kirjeldus ja pilt on edastatud ka Eesti politseile ning ametnikud koguvad infot Saarilammi võimaliku asukoha kohta.