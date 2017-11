Näärivana on Vene lasteaedades põlu alla sattunud

Mitmete Vene linnade, Novosibirski, Kirovi, Samara ja Kaasani võimud on keelanud näärivanade ehk Ded Morozide lasteaedadesse kutsumise. Mõnedel juhtudel põhjendatakse seda korruptsioonivastase võitluse, teistel aga psühholoogide soovitustega.

Ühes variandis põhjendavad ametnikud näärivanakeeldu püüdega vältida kulutusi näärivana mängivatele näitlejatele ning korrastada nende kutsumise tingimusi, vahendab Moskovski Komsomolets.

Näiteks Kirovis teatasid kohalikud võimud, et „näitlejad ja fotograafid kasutavad omavalitsuse näitelava, aga selle kasutamise eest ei maksa midagi”. Võeti vastu otsus, mille järgi hakkab selline tegevus käima kategooria „massiürituste organiseerimine” alla.

Nüüd nõutakse näärivana kutsumise korral lapsevanemate komitee luba ja lasteaiale artisti eraldamist tasuga mitte üle 400 rubla (umbes 5,8 eurot) ühe grupi eest.

Kaasanis läks lasteaedade administratsioon veelgi kaugemale ja, tulles vastu lapsevanemate kaebustele, lihtsalt keelas näitlejate kutsumise „korruptsiooniga võitlemiseks”. Näärivana võivad mängida ainult lapsevanemad ise, kuid selleks on nõutav arstitõend ja tunnistus kohtuliku karistuse puudumise kohta.

Novosibirski kultuuri-, spordi- ja noorsoopoliitika ameti juht Anna Tereškova teatas, et näärivanad on ära keelanud psühholoogid. „Lapsed on väga väikesed ja näärivana on nende jaoks arusaamatu – nii selgitavad eksperdid,” ütles Tereškova, kelle sõnul võib noorematesse rühmadesse kutsuda ainult Snegurotška, kuigi psühholoogid ei soovitavat ka seda.