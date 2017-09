Myanmari liider Suu Kyi: enamik rohingjade küladest on vägivallast puutumata

Aung San Suu Kyi Foto: SOE ZEYA TUN, REUTERS

Myanmari liider Aung San Suu Kyi kaitses oma riiki rahvusvahelise hukkamõistu eest seoses tuhandete moslemitest rohingjade põgenemisega, väites, et enamik nende küladest on puutumata, ning on tähtis mõista, miks konflikt ei ole puhkenud igal pool.