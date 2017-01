Müüritüli kogub tuure: Mehhiko president teatas, et jätab kohtumise Trumpiga ära

Mehhiko riigipea teade tuli vahetult pärast seda, kui Trump teatas Twitteris, et Mehhiko kas maksab kahe riigi vahele ehitatava müüri eest või ta kaalub ise kohtumise ärajätmist, vahendab Reuters.

"Kui Mehhiko ei ole nõus hädavajaliku müüri eest maksma, oleks parem eesolev kohtumine ära jätta," säutsus Trump täna Twitteris. USA riigipea pidas silmas 31. jaanuaril aset leidma pidanud kohtumist USA ja Mehhiko riigipeade vahel.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017