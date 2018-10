Murmanskis uppus ujuvdokk, kus remonditi Vene lennukikandjat Admiral Kuznetsov

Intsident leidis aset dokitööde käigus, teatas tehase esindaja. Elektrikatkestuse tõttu täitusid PD-50 tsisternid, pärast mida vajus see kiiresti vee alla.

Tehase esindaja lisas, et Admiral Kuznetsov kahjustada ei saanud ja ta pukseeritakse kai juurde, kus jätkuvad plaanilised remonditööd.

Hukkunuid ei ole, kuid kannatada sai neli töölist, kes sattusid vette ja kannatasid alajahtumise all.

Murmanski väljaanne SeverPost teatas, et juhtunu tagajärjel kukkus ümber kaks tornkraanat, millest üks vajus lennukikandja tekile.

PD-50 on üks suuremaid ujuvdokke maailmas. See valmis 1980. aastal Rootsis Nõukogude sõjalaevastiku tellimusel. See on mõeldud suurte pealvee- ja allveelaevade, sealhulgas Admiral Kuznetsovi ja raske tuumajõul liikuva raketiristleja Pjotr Veliki remondiks.

Admiral Kuznetsov saabus septembri keskel 82. laevaremonditehasesse plaanilisse remonti.