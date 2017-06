Müncheni metroojaamas avati tuli, mitu inimest sai viga

Tulistamine leidis aset Unterföhringi jaamas kohaliku aja järgi hommikul kell 8.23.

Müncheni politsei teatas oma Twitteri kontol, et mitu inimest sai vigastada ja nende seas on ka üks politseiametnik, kes sai viga raskelt. Arvatav tulistaja peeti kohapeal kinni.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.

— Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 13, 2017