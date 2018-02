Müncheni julgeolekukonverentsi juht: sõjaoht on praegu suurim pärast Nõukogude Liidu lagunemist

Mõjuka Müncheni julgeolekukonverentsi vedaja Wolfgang Ischinger hoiatas intervjuus raadiojaamale Deutschlandfunk, et Moskva ja Washingtoni vahelise umbusalduse tõttu on sõjaoht praegu viimaste aastakümnete suurim.

Täna Münchenis algavale julgeolekukonverentsile on oodata 500 poliitikut ja eksperti, kelle hulgas on umbes 20 riigi- ja valitsusjuhti ning mitu tosinat ministrit. Räägitakse välispoliitikast, riigikaitseküsimustest ja rahvusvahelistest kriisidest.

Julgeolekukonverentsi juht Ischinger usub, et olukord on praegu erakordselt pingeline. Enne kohtumist hoiatas ta tungivalt uue sõja eest.

„Meil pole veel kunagi pärast Nõukogude Liidu lõppu olnud nii suurt suurvõimude sõjalise vastasseisu ohtu,” ütles Ischinger.

Umbusaldus Moskva ja Washingtoni sõjaliste juhtkondade vahel on Ischingeri sõnul põhjatu. „Asi ei saaks halvem olla,” lausus Ischinger vaid tunde enne julgeolekukonverentsi algust.

Kahe riigi sõjaliste juhtkondade vaheline umbusaldus võib viia valestimõistmiste ja valearvestusteni, mis võivad omakorda viia soovimatute sõjaliste vastasseisudeni. See oht on suurem, kui Ischinger on viimase 30 aasta jooksul kogenud.