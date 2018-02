Mueller: venelased imbusid USA ühiskonda, et külvata segadust ja toetada Trumpi

USA eriprokurör Robert Mueller teatas reedel, et presidendivalimistesse sekkumiseks kasutati valeidentiteete, mille alt levitati kahjulikku teavet president Donald Trumpi konkurentide kohta ja korraldati meeleavaldusi nii viimase poolt kui vastu.

13 Vene kodanikku ja kolm agentuuri said süüdistuse, mille kohaselt oli nende eesmärk külvata valimiste eel, aga ka järel Ameerika elanike seas poliitilist ebakõla, vahendab uudistekanal Politico.

Operatsiooni juhtis süüdistuse kohaselt internetiuuringute agentuur, mille peakorter on Peterburis ja millel on teadaolevalt seos Kremliga, koostöös USA kodanike ja president Trumpi kampaaniaametnikega, kellel arvatavasti ei olnud täielikku teadlikkust venemaalaste kavatsustest.

Juba 2014. aastal sisenesid Vene kodanikud USA-sse, varjates oma tegelikku indentiteeti, kogudes luureteavet, organiseerides poliitüritusi ja isegi makstes ameeriklastele, soovides nende abi poliitilise sabotaaži läbiviimisel.

Loe veel

Muelleri sõnul oli nende peamine eesmärk levitada kahjulikku teavet Hillary Clintoni, aga ka vabariiklaste Ted Cruzi ja Marco Rubio kohta, toetamaks Bernie Sandersit ja Donald Trumpi.

Trump, Mueller Foto: DESK, AFP/Scanpix

Valimiste järel jätkas grupp venelasi tegevust, kasutades taas kord erinevaid valeidentiteete, korraldades enne Trumpi ametisse vannutamist sügise lõpul poliitilisi üritusi mehe toetuseks, kuid ka meeleavaldusi valimistulemuste vastu.

12. novembril korraldasid venelased New Yorgis suisa kaks üritust, millest ühel „näidati toetust peatselt presidendiks saavale Donald Trumpile“, teisel aga avaldati meelt loosungitega „Trump EI OLE minu president“. Veel üks taoline meeleavaldus leidis aset 19. novembril Põhja-Carolinas Charlotte linnas nime all „Charlotte on Trumpi vastu“.

Kuigi venelaste vahistamine on ebatõenäoline, on nad kuulutatud USA valitsuse poolt tagaotsitavaks, mis muudab nende jaoks rahvusvahelise reisimise või äriajamise keeruliseks. Kõigile isikutele esitati süüdistus vandenõus USA vastu, kuid lisaks sellele kolmele ka süüdistus interneti- ja pangapettuses ning viiele rängas identiteedivarguses.