51-aastase mehe üles pandud kuulutus on nii Soome portaalis Etuovi kui ka Eesti portaalis KV.ee. Eesti portaalis on küll kirjas, et müügikuulutus ei ole enam kehtiv, teatab MTV.

Kuulutuste järgi on umbes 150-ruutmeetrine maja ehitatud 2008. aastal.

Mehele taotletakse täna Päris-Soome esimese astme kohtus muu hulgas raskes rahapesus kahtlustatuna vahi alla jätmist.