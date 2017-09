Mouscroni linnapeal lõikas väidetavalt kõri läbi vallandatud ametniku poeg

Belgia linna Mouscroni 71-aastase linnapea Alfred Gadenne’i tappis esmaspäeva õhtul omavalitsuse endise ametniku 18-aastane poeg Nathan D., kelle motiiv oli väidetavalt kättemaks, teatas vallooni ajaleht Sudpresse.

Gadenne leiti surnuna Luingne’i surnuaiast oma maja vastast. Tal oli noaga kõri läbi lõigatud, teatas Mons-Tournai prokurör Christian Henry. Juba 15 aastat käis Gadenne igal hommikul surnuaia väravat avamas ja õhtul sulgemas, vahendab Het Laatste Nieuws.

Tapmises kahtlustatava noormehe isa lasi omavalitsus teadete kohaselt kaks aastat tagasi töölt lahti ja ta langes seejärel depressiooni. Lõpuks võttis ta endalt elu. Mitmete vallooni ajalehtede teatel oligi see mõrva motiiv.

Politsei pidas pärast linnapea surnukeha leidmist kahtlusaluse kinni samalt surnuaialt. Henry sõnul tunnistas kahtlusalune, et on mõrvaga seotud. Veel ütles ta, et linnapead ei ole mõtet aidata, sest ta on surnud.

Henry välistas terrorirünnaku. Nathan D. astub kolmapäeval uurimiskohtuniku ette.