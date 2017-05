Mount Everestil hukkus kolm mägironijat, neljas on kadunud

Ametivõimud teatasid täna, et maailma kõrgeima mäe Mount Everesti nõlvadel hukkus kolm mägironijat, neljas on kadunud.

Washington Post kirjutab, et üks hukkunu on 50-aastane ameeriklane Roland Yearwood, kes paari aasta eest elas Everesti tippu pürgides üle laviini. Ta otsustas nüüd uuesti proovida, paraku suri ta üsna tipu lähedal. Mis täpselt juhtus, on siiani teadmata.

Täna hukkus ka slovakk Vladimir Strba, samuti teatati 50-ndates austraallase Francesco Enrico Marchetti hukkumisest. Viimase puhul on põhjus teada - teda tabas nii-nimetatud mägihaigus ja organism ei pidanud oludele vastu. Siiani on kadunud üks Indiast pärit mägironija, otsingud jätkuvad.

Sel aastal üritab maailma kõrgeimat tippu vallutada rekordiline arv mägironijaid, koguni 375 inimest. Tihe ronijate voog on aga tekitanud küsimuse, kui turvaline see ikkagi on.