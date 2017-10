Moskvas tungis noaga mees Ehho Moksvõ raadiojaama ja pussitas ajakirjanikku

Toimetusse tunginud mees võeti raadiojaama turvatöötajate poolt kohapeal kinni ja anti politseile üle, kuid eelnevalt jõudis ta pussitada saatejuht Tatjana Felgengauerit kaela.

32-aastane Felgengauer toimetati haiglasse, kus otsustati, et teda on vaja opereerida. Vigastused ei kujuta tema elule ohtu.

Pussitaja motiiv ei ole esialgu teada.

Police leading assailant away from Echo of Moscow offices. Journalist Tanya felgenhauer being operated on as we speak pic.twitter.com/YP4bJ8jeHO

— Oliver Carroll (@olliecarroll) October 23, 2017