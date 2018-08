Moskvas toimus emade marss, kus nõuti kahe vangistatud tüdruku vabastamist

Üritust ei seganud ei prokuratuuri hoiatus, ei uurijad, kes palusid ootamatult noored naised koduaresti panna, ega ka paduvihm äikesega. Mitusada inimest vihmavarjude ja mänguasjadega kõndisid ülemkohtu hoone juurde, kus skandeeriti „Laske lapsed koju”. Kedagi aktsiooni käigus ei vahistatud, kirjutab Kommersant.

Ettepaneku korraldada emade marss tegi esmaspäeval sotsiaalmeedias kaheksast inimesest koosnev grupp, kelle hulgas olid ka telesaatejuhid Tatjana Lazareva ja Tatjana Malkina, kirjastaja Varvara Gornostajeva ja teised.

„Me astume välja Anja Pavlikova ja Maša Duboviki ja üldse kõigi meie laste eest, kes, nagu näitab silovikkide provotseeritud Novoje Velitšije kohtuasi, on täna ohus,” teatasid nad, kutsudes üles kogunema ja minema ülemkohtu hoone juurde. Plakatite ja loosungite asemel paluti kaasa võtta mänguasju, mis viitab Pavlikova fotole sotsiaalmeedias, kus ta on koos lilla ükssarvikuga.

Novoje Velitšije kohtuasi kujutab endast juurdlust grupi noorte üle, kes uurijate väitel moodustasid ekstremistliku organisatsiooni. Advokaadid kinnitavad, et süüdistatavad langesid eriteenistuste provokatsiooni ohvriks. Märtsis vahistati kuus inimest, sealhulgas 17-aastane Pavlikova ja 19-aastane Dubovik. Volinik Tatjana Moskalkova ja inimõiguste nõukogu juht Mihhail Fedotov tegid ettepaneku panna neiud koduaresti, kuid uurijate palvel otsustas kohus paigutada nad eeluurimisvanglasse. Vanemate sõnul on tüdrukute tervis vanglas kuue kuuga tõsiselt halvenenud. Pärast järjekordset vahi all hoidmise aja pikendamist otsustatigi korraldada emade marss.