Moskvas tapsid kolm õde neid orjadena pidanud isa

Moskva ühiskondliku vaatluskomisjoni (ONK) töötajad külastasid eeluurimisvanglas oma isa tapmises süüdistatavaid kolme õde.

„Kahe vanema õe kätel on kerged torke- ja lõikehaavad. Neiud rääkisid, et isa ei lasknud neid õppida, kodus oli tal aga laotäis relvi, millega ta neid pidevalt ähvardas. Räägivad, et isa tahtis, et nad oleksid kogu aeg koos temaga, et kasutas neid tegelikult orjadena,” ütles Interfaxile ONK vastutav sekretär Ivan Melnikov.

Melnikovi sõnul käisid keskmine ja noorem õde, kes õpivad 11. klassis, aasta jooksul koolis vaid seitse korda. Ähvarduste tõttu põgenes ema koos pojaga kodunt.

Melnikov märkis, et neiud on moraalselt mahasurutud seisundis, on näha, et neil on raske, et neil on raske rääkida.

27. juulil leiti Moskvas 57-aastase mehe surnukeha paljude kaela- ja rinnavigastustega.

„Nimetatud kuriteo toimepanemises kahtlustatuna on vahistatud kannatanu kolm tütart vanuses 17, 18 ja 19 aastat. Ülekuulamise käigus tunnistasid neiud süüd ja selgitasid, et neil kujunesid isaga isiklikud vaenulikud suhted tema pika aja jooksul neile põhjustatud moraalsete kannatuste näol,” teatas varem Venemaa uurimiskomitee Moskva peavalitsuse esindaja Julia Ivanova.