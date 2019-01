Moskvas näidati raketti, mis USA väitel rikub kesk- ja lühimaarakettide kokkulepet

Venemaa relvajõudude raketi- ja suurtükivägede ülem, kindralleitnant Mihhail Matvejevski teatas, et see tiibraketi tüüp on raketi 9M728 tänapäevastatud versioon. Suurendatud on selle lahinguosa võimsust, vahendab RBK.

Matvejevski sõnul on seetõttu, et rakett muutus 53 sentimeetrit pikemaks, selle jaoks välja töötatud iseliikuva stardiseadeldise spetsiaalne variant, millel asetseb neli raketti 9M729, mitte kaks raketti 9M728, nagu vanal versioonil.

9M729 maksimaalne lennukaugus vähenes võrreldes eelmise mudeliga ja on 490 kilomeetrit. See leidis kinnitust ka õppustel Zapad-2017.

Matvejevski lisas, et aastatel 2008-2014 on Astrahani oblasti Kapustin Jari polügoonil välja lastud üle saja erineva raketi. Seal katsetatakse relvi, mille lennukaugus ei ületa 500 kilomeetrit.

„Sealjuures viidi kõik klassi maa-maa rakettide katsetused läbi kaugusele, mis ei ületa kokkuleppe piirangut. Erandid moodustavad ainult strateegiliste rakettide stardid, mille kohta on USA-le teated saadetud,” ütles Matvejevski.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov, kes samuti demonstratsioonil osales, rõhutas omalt poolt, et Washingtoni otsus kesk- ja lühimaarakettide kokkuleppe täitmine peatada on kehtetu. Niinimetatud peatamise perioodil jääb dokument kehtima ja on mõlemale poolele siduv.