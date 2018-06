Moskva võimud keelasid jalgpalli MM-ile viidates pensioniea tõstmise vastase meeleavalduse

„Me leiame, et maailmameistrivõistlused on ainult ettekääne keeldumiseks, võimud lihtsalt ei taha, et see nende jaoks ebameeldiv teema kõlaks linna tänavatel. Me saatsime täna Moskva Presnja rajoonikohtule hagiavalduse keeldumise ebaseaduslikuks kuulutamiseks,” ütles Udaltsov.

Lisaks sellele otsustasid korraldajad kutsuda kodanikke, kes on allkirjastanud petitsiooni pensioniea tõstmise vastu, esitama 4. juulil kollektiivse avalduse Venemaa presidendiadministratsioonile.

Avaldused aktsioonide läbiviimiseks pensioniea tõstmise vastu on esitanud ka opositsionäär Aleksei Navalnõi ja erakond Jabloko.