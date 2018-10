Moskva: Vene tehnilised spetsialistid käisid Hollandis saatkonna infosüsteeme katsetamas

„Venemaa esindajatelt konfiskeeritud tehnilised seadmed olid mõeldud saatkondade informatsioonisüsteemide katsetamiseks arvutisüsteemide kaitstuse analüüsimise huvides seoses Vene riigiasutustesse kübersissemurdmiste katsete sagenemisega,” selgitas välisministeerium.

Hollandi kaitseministeeriumi teatel parkisid venelased oma aparatuuri täis pagasiruumiga rendiauto Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) hoone kõrval asuva hotelli parklasse, et murda sisse OPCW WiFi-võrkudesse.

Venemaa välisministeerium väljendas hämmastust Hollandi võimude avalduse üle, et tegemist oli Vene sõjaväeluure GRU salajase operatsiooniga. „Midagi ebatavalist ei ole ka selles, et nad majutusid hotelli Marriott, mis asub OPCW peakorteri kõrval. Haagi kahepoolsete sidemete liinis, aga ka meie OPCW töös osalemise raames saabunud Venemaa ametlikud delegatsioonid on seda hotelli kasutanud aastakümneid, sest see asub poole kilomeetri kaugusel saatkonnast. Ja sellega on Venemaa välisesindustel vormistatud pikaajalised lepingulised suhted,” kuulutas välisministeerium.