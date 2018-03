Moskva: Vene diplomaatide väljasaatmine on truualamlikkus Londonile

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova nimetas Vene diplomaatide planeeritavat väljasaatmist Euroopa Liidu riikidest truualamlikkuseks ning süüdistas Londonit eurooplastele Venemaaga suhete halvenemise pealesurumises.

„Nüüd algab „suveräänsuste paraad” - EL-i riikide Londonile poliitilise toetuse avaldamise truualamlikud ilmingud,” kirjutas Zahharova Facebookis, vahendab Interfax.

„Brexitit ei ole keegi tühistanud ja lahutusprotsess on täies hoos. See tähendab, et riik, mis euroliidust lahkub, ekspluateerib solidaarsuse faktorit ja sunnib jääjatele peale suhete halvenemise Venemaaga,” kirjutas Zahharova.

Zahharova märkis, et kõik seda, mis nüüd avalikus ja diplomaatilises sfääris toimuma hakkab (tagasikutsumised, väljasaatmised jne), selgitatakse Euroopa Liidu pealinnades solidaarsusega Londoniga, nagu seda nõuab Euroopa Liidu ühtne välispoliitika.

„Kui London EL-ist lahkub, ei seo teda miski kohtustustega ühtse välispoliitilise kursi raames. Kui tahab, alustab mängu lähenemiseks, kui tahab kaugenemiseks. Euroopa Liitu jäävad riigid jäävad aga seotuks Venemaa-vastase solidaarsuse ringkäendusega, mis on kunagi brittide poolt peale sunnitud,” lisas Zahharova.

Euroopa Liidu 20 liikmesriiki on teatanud kavatsusest saata täna välja Vene diplomaate seoses endise spiooni Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamisega Inglismaal Salisburys.