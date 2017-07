Moskva: uute sanktsioonide heakskiitmine USA-s on samm suhete normaliseerimise perspektiivi hävitamise suunas

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov peab uute sanktsioonide heaks kiitmist USA esindajatekojas sammuks Venemaaga suhete normaliseerimise perspektiivi hävitamise suunas.

„Toimuv ei mahu terve mõistuse raamidesse,“ ütles Rjabkov TASS-ile. „Selle seaduseelnõu autorid ja toetajad astuvad väga tõsise sammu Venemaaga suhete normaliseerimise perspektiivi hävitamise suunas.“

Moskva ei lase aga end Rjabkovi sõnul mõjutada emotsioonidel ja jätkab USA-ga tulemusliku dialoogi vormide otsimist.

„Me ei allu emotsioonidele,“ ütles Rjabkov. „Teeme tööd teede otsingutel edasiliikumiseks,otsime visalt, järjekindlalt vorme kompromisside leidmiseks küsimustes, mis on Venemaa ja ma arvan, et ka USA jaoks tähtsad: võitlus terrorismiga, massihävitusrelvade levikuga. Teemasid on palju ja ka meie oleme selleks koostööks valmis.“

Moskva võtab Washingtoni ohuallikana ja tegutseb sellest arusaamast lähtudes, rõhutas Rjabkov.

Rjabkovi sõnul on seaduseelnõu vastuvõtmine USA Venemaa vaenlaste teadlik valik. Viimased on Rjabkovi sõnul täiesti käest ära läinud ja on oma raevus taltsutamatud. „Vastavalt sellele suhtume me ka samamoodi tänapäeva Ameerikasse. Washington on ohuallikas,“ ütles Rjabkov. „Seda tuleb mõista ja tegutseda, kohandudes selle arusaamaga: teadlikult, mõistlikult ja rahulikult.“