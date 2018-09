Moskva: USA sõjaväebaas Poolas oleks mõeldud jõu projitseerimiseks Venemaa suunas

Gruško sõnul tähendaks selline samm, et USA ja tema liitlased lähevad lõplikult üle külma sõja aegsele julgeoleku tagamise süsteemile.

Gruško märkis, et USA sõjaväebaasi paigutamine Poolasse tähendaks Venemaa-NATO alusakti rikkumist. See akt keelab otseselt sellised sammud.

„Me suhtume negatiivselt paljudel põhjustel, sest selline otsus, kui see realiseeritakse, tähendab olukorra edasist halvenemist julgeoleku valdkonnas,” ütles Gruško.

Gruško hoiatas, et sellise baasi tekkimine sunnib Moskvat võtma tarvitusele rea täiendavaid sõjalis-tehnilisi ettevaatusabinõusid, mis tagavad Venemaa julgeoleku uutes tingimustes. „Meil on erinevaid võimalusi, sealhulgas mittekulukaid, kuidas kindlustada oma julgeolekut,” lisas Gruško, rõhutades, et baasi rajamine oleks samm, mis läheb vastuollu üleeuroopalise julgeoleku huvidega.

„Kui tekkis potentsiaal, tekkis teiselt poolt kontrapotentsiaal, sellelt poolt tugevnes potentsiaal ja sattuti võidurelvastumise nõiaringi, millest on väga raske väljuda isegi poliitilise tahte olemasolul. Kõike seda saadab arusaadavalt väga vaenulik retoorika. Sest tuleb tõestada ühiskondlikule arvamusele, et see samm on õiguspärane. See pole üldse õiguspärane. See on täielik jama, et Venemaa haub mingeid agressiivseid plaane Balti riikide ja Poola suhtes,” ütles Gruško.

Gruško lisas, et sellisel juhul tuleb välja vaenuliku propaganda, vaenuliku poliitika ja vaenuliku sõjalise planeerimise plahvatusohtlik segu.