Moskva: teade, et Trump paljastas Lavrovile luuresaladusi, on järjekordne valeuudis

Venemaa välisministeerium nimetas teateid selle kohta, et USA president Donald Trump paljastas Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile ülisalajasi luureandmeid Islamiriigi kohta, järjekordseks valeuudiseks.

„Tuletan meelde, et 11. mail ma hoiatasin: Ameerika massiteabevahendid planeerisid nähtavasti paari päeva pärast avaldada „sensatsiooni“ Lavrovi ja Trumpi kohtumise kohta. Tõsi, plaan seisnes veel selles, et ilustada seda mitte vähem „salajaste“ fotodega toimunud kohtumisest, mis pidanuks andma järjekordsele valeuudisele aluse ja usaldusväärsuse,“ kirjutas Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova Facebookis, vahendab Interfax.

„Aga informatsioonikampaania plaani selle osa me nurjasime, avaldades fotod nii, nagu see on kohane professionaalse eetika kõigi seaduste järgi,“ kuulutas Zahharova.