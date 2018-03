Moskva oblastis viidi üle 20 lapse prügimäelt pärit gaasi tõttu koolist haiglasse

Venemaa Moskva oblastis Volokolamskis viidi ühest koolist haiglasse üle 20 õpilase, kellel hakkas paha ilmselt lähedalasuvalt Jadrovo prügimäelt õhku paiskunud vesiniksulfiidi tõttu.

„Õpetajad panid tähele, et lapsed hakkasid end halvasti tundma ja kutsusid arstid. Meedikud võtsid vastu otsuse 23 mürgistuse tundemärkidega õpilase haiglasse viimise kohta. Sealjuures ei leidnud mitmete massiteabevahendite informatsioon, et koolis läks lahti gaasiballoon, kinnitust. Ilmne põhjus on terav vesiniksulfiidi hais,” teatas hädaabiteenistuse allikas TASS-ile.

Volokolamski rajooni haridusvalitsuse asejuht Jekaterina Volkova ütles samuti TASS-ile, et linnas sattus õhku suur kogus ilmselt vesiniksulfiidi.

„Me arvame, et põhjus on Jadrovo prügimägi, mingit erakorralist juhtumit koolis ei olnud. Mitmetel õpilastel hakkas paha terava vesiniksulfiidi haisu tõttu ja neile kutsuti otse kooli kiirabi,” ütles Volkova.