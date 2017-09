Moskva oblastis ründas õpilane õpetajat köögikirvega, tulistas õhkrelvast ja tekitas plahvatusi

Venemaa Moskva oblastis Ivantejevkas ründas õpilane köögikirvega õpetajat ning tulistas õhkrelvast ja tekitas plahvatusi, mille tagajärjel sai veel kolm õpilast vigastada aknast alla hüpates, teatas Venemaa peaprokuratuur.

"Olemasolevatel andmetel ründas 9. klassi 15-aastane õpilane informaatikatunni ajal õpetajat köögikirvega ja lõi teda pähe. Seejärel hakkas õpilane klassis õhku laskma isetehtud lõhkekehi ja hakkas tulistama õhkrelvast," teatas prokuratuur Interfaxi vahendusel.

Õpilane ründas õpetajat pärast seda kui õpetaja tegi talle märkuse tundi hilinemise kohta, ütles Interfaxile Moskva oblasti lapseõiguste volinik Ksenia Mišonova.

"Üheksanda klassi õpilane hilines tundi ja sai õpetajalt märkuse, pärast mida ta ründas naist ja tulistas arvatavasti traumaatilisest relvast. Samuti olid noorukil lõhkepaketid ja ta tekitas klassis mitu plahvatust," ütles Mišonova.

Mišonova sõnul asub klass, kus juhtum aset leidis, teisel korrusel. Mitu inimest hüppas aknast alla ja sai vigastada.

Politsei teatas varem, et 2002. aastal sündinud õpilane Ivantejevka kooli number 1 klassi suitsupomme ja tulistas õhkrelvast. Kannatada sai neli inimest, sealhulgas kolm last. Õpetajanna on reanimatsioonis.