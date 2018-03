Moskva oblastis prügimäe haisus elavatele inimestele hakati jagama kaitsevahendeid

Venemaa Moskva oblastis Volokolamskis hakati elanikele jagama kaitsevahendeid – respiraatoreid ja maske – läheduses asuva kahjulikke gaase levitava Jadrovo prügimäe tõttu.

„Jutt käib respiraatoritest ja maskidest. Kohalikud võimud valmistuvad hankima veel üht partiid selliseid vahendeid,” ütles eriolukordade ministeeriumi kohaliku peavalitsuse esindaja Interfaxile.

Volokolamski võimud on kehtestanud alates tänasest eriolukorraks suurendatud valmisoleku režiimi.

„Suurendatud valmisoleku režiim kehtestatakse alates 30. märtsist. See on administratsiooni juhi otsus, tugevdada prügimäe dehüdratatsiooni grupeeringut. Isiklikud kaitsevahendid on juba osaliselt laiali jagatud ja neid hangitakse lisaks. Koguse poolest – nii palju, kui on vaja,” ütles eriolukordade ministeeriumi esindaja RIA Novosti.

Volokolamski ühel tänaval seisab auto, mis fikseerib ja annab teada õhusaaste näitajaid. RBK teatas, et parajasti oli tabloole kirjutatud: „Ohtu elule ja tervisele ei ole.”

Volokolamskis viibinud RBK korrespondent teatas, et hetkel seal vesiniksulfiidi järele ei haisenud. „On tunda, et õhk on raskem kui Moskvas, aga otsest haisu ei ole, nii et väljas on värske. Veidi on tunda haisu siseruumides, kus õhk on soe,” rääkis korrespondent.

Eile kogunesid Volokolamski elanikud meeleavaldusele, kus nõuti Jadrovo prügimäe sulgemist. Volokolamski rajooni juhi kohusetäitja Andrei Vihharev ja Volokolamski linnapea Pjotr Lazarev teatasid otsusest kehtestada linnas edaspidi eriolukord.

Eriolukordade ministeeriumi Moskva oblasti peavalitsuse ülem Sergei Poletõkin teatas aga hiljem, et alust eriolukorra kehtestamiseks Volokolamski rajoonis Jadrovo prügimäelt tuleva ebameeldiva haisu tõttu ei ole.