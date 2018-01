Moskva nõuab OSCE-lt reageerimist Vene ajakirjanike Lätist väljasaatmisele

Venemaa kavatseb pöörduda Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ajakirjandusvabaduse küsimuste esindaja Harlem Désiri poole üleskutsega võtta seisukoht Vene ajakirjanike Lätist väljasaatmise kohta, teatas Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova täna.

„OSCE täieõigusliku liikmena ootab Venemaa organisatsiooni esindajalt ajakirjandusvabaduse küsimustes Désirilt selget seisukohta ja konkreetseid samme reaktsiooniks Vene ajakirjanike Lätist väljasaatmise aktidele,” teatas Zahharova välisministeeriumi veebilehel, vahendab Interfax.

„Oma hiljutise visiidi käigus Moskvasse rõhutas härra Désir korduvalt, et vastastikkuse põhimõte sellistes küsimustes on tee, mis viib informatsioonikeskkonna tühjenemiseni,” ütles Zahharova. „Praegu on tema võimuses realiseerida omale võetud kohustused sellist laadi olukorra reguleerimiseks.”

„Operatiivse ja selge reaktsiooni ning mõjusate meetmete järjekordne puudumine OSCE ajakirjandusvabaduse küsimuste esindaja poolt tähendab, et muud mehhanismi peale vastumeetmete ei ole ja OSCE tunnistab seda,” jätkas Zahharova.

„Härra Désir, pöördume teie kui esindusliku rahvusvahelise organisatsiooni täievolilise vahekohtuniku poole selles küsimuses. Ootame, et te suudate tõestada oma võimet seista sõnavabaduse tagamise kaitsel OSCE ruumis,” ütles Zahharova.

Eile teatas telekanal Rossija 24, et Läti võimud saadavad riigist välja ajakirjanik Olga Kurlajeva. Päev varem saadeti Lätist välja tema abikaasa, TV Tsentri korrespondent Anatoli Kurlajev.