Moskva: NATO teade valmisoleku kohta dialoogiks on absurditeater

Moskva peab absurditeatriks NATO teadet, et seal ollakse valmis dialoogiks, samal ajal, kuj allianss Venemaa diplomaate välja saadab, teatas täna asevälisminister Aleksandr Gruško.

Gruško märkis, et alliansi tegevus Venemaa alalise esinduse töötajate väljasaatmisel on juba vastuolus nende nii peasekretäri kui ka teiste NATO esindajate arvukate avaldustega selle kohta, et organisatsioon on huvitatud poliitilisest dialoogist Venemaaga, ohtlike sõjaliste intsidentide ärahoidmisest ja Vene-NATO nõukogu kokkukutsumisest, vahendab RIA Novosti.

„See on absurditeater,” kuulutas Gruško.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas eile reageeringuna endise spiooni Sergei Skripali mürgitamisjuhtumile Venemaa alalise esinduse seitsmelt töötajalt akrediteeringu äravõtmisest ja veel kolmele akrediteeringu andmisest keeldumisest. Nii kahaneb esinduse töötajate arv 20-ni.

Venemaa välisministeeriumi allikas ütles, et Moskva vastab sellele kindlasti.