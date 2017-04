Moskva metroos anti valjuhääldite kaudu õhuhäire

Moskva metroos kuulutati tehnilise tõrke tõttu audioteavitussüsteemis välja õhuhäire, teatas metroo pressiteenistus.

„Tekkis lühiajaline tehniline tõrge teavitussüsteemi häälestamisel. Seadmetega tehti tehnilisi töid ja kella 11 ajal tekkis lühiajaline tehniline tõrge, mis kestis täpselt viis minutit,“ teatas metroo RIA Novosti vahendusel.

Metroo teatel probleem kohe kõrvaldati. Kõik eskalaatorid töötasid nii sisse- kui ka väljapääsul tavapäraselt ning rongiliikluses häireid ei olnud.

Raadiojaam Business FM teatas varem, et Moskva metroos teatati valjuhäälditest, et linnas on õhuhäire ja inimesi evakueeritakse.

Metroojaamades oli kuulda selliseid teateid nagu „Õhuhäire Moskvas“ ja „Eskalaatorid töötavad ainult väljumiseks“.