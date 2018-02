Moskva lähedal alla kukkunud reisilennuk ei purunenud esialgse versiooni järgi õhus

Lennufirma Saratovskije Avialinii reisilennuk An-148 kukkus eile kohe pärast õhkutõusmist Moskva Domodedovo lennuväljalt alla. Lennuk pidi lendama Orenburgi oblastisse Orskisse. Õnnetus juhtus Moskva oblasti Ramenskoje rajoonis. Lennuki pardal oli 65 reisijat ja kuus meeskonnaliiget, kes kõik hukkusid.

Moskva regioonide vahelise transpordiprokuratuuri teatel tõusis lennuk õhku kohaliku aja järgi kell 14.24 ja kadus radariekraanidelt kell 14.28, vahendab Interfax.

Päästetööd õnnetuspaigal on lõppenud. Venemaa eriolukordade minister Vladimir Putškov kinnitas kõigi lennuki pardal olnud inimeste hukkumist. Hiljem sai teatavaks, et nende hulgas olid ka Aserbaidžaani ja Šveitsi kodanikud.

Saratovskije Avalinii teatel oli lennuk läbinud kohustusliku tehnilise hoolduse ja mingeid küsimusi siis ei tekkinud. Jaanuaris toimus spetsialistide juuresolekul lennuki mootori agregaatide ja tiibade kontroll ja ka siis rikkeid ei avastatud.

Leitud on üks pardasalvesti ja on kindlaks tehtud, et sellega võib läbi viia ekspertiisi. Teist musta kasti pole veel leitud.

Venemaa lennupersonali ametiühingu asepresident Alfred Malinovski pakkus, et lennuk võis alla kukkuda jäätõrjesüsteemi rikke tõttu. Terroriakti versiooni saab kiiresti kinnitada või ümber lükata.

Operatiivstaabis arvatakse, et An-148 ei purunenud õhus. Suure augu tõttu allakukkumispaigas arvatakse, et lennuk kukkus alla täis kütusepaakidega.