Moskva: kui meie hävitajad on USA lendurite jaoks depressiooni ja foobia põhjus, ärgu neid siia saadetagu

Pentagonil tuleks lõpetada luurelennukite saatmine Venemaa piiridele või naasta läbirääkimiste juurde selliste lendude läbiviimise reeglite üle, teatas täna Venemaa kaitseministeerium.

„Õhu- ja kosmosejõud tagavad ka edaspidi Vene Föderatsiooni õhuruumi piiride usaldusväärse kaitse,” teatas Venemaa kaitseministeerium, kommenteerides Pentagoni avaldust USA luurelennuki ohtliku vaheltlõikamise kohta Vene hävitaja Su-27 poolt 29. jaanuaril Musta mere kohal, vahendab Interfax.

„Kui selle fakti tunnistamine on Ameerika lendurite jaoks depressiooni ja foobia põhjus, soovitame Ameerika poolel tulevikus selliste lendude marsruudid Venemaa piiridel välistada või naasta läbirääkimiste laua taha ja leppida kokku nende läbiviimises,” teatas kaitseministeerium.

Musta mere piirkonda Venemaa piiride lähistele lennukeid saatev Pentagon peab mõistma, et neid võtavad vastu Venemaa õhutõrjejõudude valvehävitajad. „Tahaksime tuletada USA 6. laevastiku 67. taktikalise lennuväegrupi ülemale Bill Ellisele meelde, et Krimm on Vene Föderatsiooni lahutamatu osa,” öeldakse Venemaa kaitseministeeriumi teadaandes. Pentagonile soovitatakse veel üht varianti: anda kõigile lennukimeeskondadele uued kaardid, millele on õigesti kantud Vene Föderatsiooni õhuruumi piirid.

„Vene hävituslennuväe jaoks kestab väljalülitatud transpondritega riigipiirile lähenevate õhusihtmärkide „vaheltlõikamine” loetud minuteid. Seetõttu nimetatakse üle kahe tunni ja 20 minuti Ameerika luurelennuki EP-3E Aries-II katseid Krimmi piirkonnas Vene Föderatsiooni õhuruumi piirile läheneda tõkestanud Vene Su-27 tegevust õigesti „saatmiseks”,” teatas Venemaa kaitseministeerium.

USA kaitseministeerium teatas varem Vene hävitaja ohtlikust manöövrist USA lennuki P-3 Orion vaheltlõikamisel Musta mere kohal. CNN teatas Pentagoni allikatele viidates, et Vene hävitaja lähenes USA lennukile vaid viie jala (1,5 meetri) kaugusele.