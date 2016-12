Moskva kohus kuulutas Maidani riigipöördeks, Baltimaadest olevat kohal olnud instruktorid ja snaiprid

Moskva Dorogomilovski kohus rahuldas Ukraina ülemraada endise liikme Volodõmõr Oliinõki taotluse ja tunnistas Ukraina 2014. aasta sündmused riigipöördeks.

Enne kohtuistungit võeti tarvitusele tugevdatud julgeolekumeetmed: politsei ja pristavid ei kaitsnud mitte ainult sissepääsu hoonesse, vaid ka korrusele, kus istung toimus. Ajakirjanikke kohtusaali ei lastud, nad jälgisid istungit ülekande vahendusel teises ruumis, vahendab RIA Novosti.

Istung algas hageja sõnavõtuga, kes tuletas meelde Ukraina endiste juhtide – endise presidendi Viktor Janukovõtši, endise peaministri Mõkola Azarovi ning siseministeeriumi, julgeolekuteenistuse (SBU) ja teiste ametkondade juhtide – ütlusi. Tunnistajate sõnul olid 2014. aasta talve sündmused Ukrainas riigipööre.

„USA saatkonnas tegutses Maidani staap,“ teatas Oliinõk.

Oliinõk loetles riigipöörde tunnuseid: administratiivhoonete hõivamine, ebaseaduslik muudatuste tegemine seadustesse protesteerijate poolt, riigi varasemate juhtide võimult kukutamine ja teised.

Kohtunik Anna Šipikova küsitles Ukraina endisi kõrgetasemelisi ametnikke, kes juhtisid presidendiadministratsiooni, peaprokuratuuri, siseministeeriumi ja SBU-d. Kõik nad teatasid, et hindavad Kiievis aset leidnud sündmusi ühemõtteliselt põhiseadusevastasteks ja riigipöördeks.

Tunnistajad väitsid, et Maidanil tegutsesid instruktorid Gruusiast, Balti riikidest ja Poolast. Ukraina tollase presidendiadministratsiooni juht Andri Kljujev teatas, et „snaiprid Maidanile organiseerisid teatud Gruusia esindajad, olid snaiprid Balti riikidest, me püüdsime selliseid kinni koos relvadega“.