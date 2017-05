Moskva kohus keeldus oligarh Usmanovi Navalnõi vastu esitatud hagi arutamisel Medvedevit tunnistajaks kutsumast

Moskva Ljublinski kohus alustas teisipäeval miljardär Ališer Usmanovi opositsionäär Aleksei Navalnõi ja tema korruptsioonivastase võitluse fondi (FBK) vastu esitatud hagi arutamist. Kohtunik Marina Vassina lükkas tagasi Navalnõi ja FBK 22 taotlust, sealhulgas ka Venemaa peaministri Dmitri Medvedevi tunnistajaks kutsumise taotluse.

Usmanov vaidlustab oma hagis FBK Medvedevi väidetavast varjatud kinnisvarast rääkiva uuringu väited. Esimesel istungil nõudsid Navalnõi ja FBK Medvedevi ja asepeaminister Igor Šuvalovi kohtusse kutsumist. FBK uuringu järgi andis Usmanov neile altkäemaksu. Usmanovi esindajad nõudsid meediamaja Kommersant töötajate küsitlemist, kellele Usmanov Navalnõi väitel omanikuna tsensuuri peale surub. Kohtunik Vassina lükkas Navalnõi 23 taotlusest tagasi 22, vahendab RBK.

Usmanov nõuab, et FBK lükkaks ümber süüdistused, mille kohaselt andis ta altkäemaksuna Medvedevile üle viis miljardit rubla (79 miljonit eurot) maksnud maatüki annetuse kaudu heategevusfondi Sotsgosprojekt, mida Navalnõi väitel kontrollib Medvedev. Navalnõi väitis veel, et Usmanov andis altkäemaksu ka Šuvalovile, sekkudes enda omanduses oleva ajalehe Kommersant toimetuse poliitikasse. Usmanovi enda kohta on Navalnõi öelnud, et ta istus kuus aastat vägistamise eest Usbekistani vanglas, mida oligarh samuti eitab. Usmanov vaidlustab ka Navalnõi väited, et tema jõukuse alus on Nõukogude mäetööstuse rikastustehaste erastamine ja hõivamine, ning et ta ei maksa makse.