Moskva kohtus lõikas kuus süüalust omal veenid läbi

Kuus huligaansuses süüdistatavat Tšetšeenia päritolu isikut lõikasid omal Moskva linnakohtus veenid läbi. Arutatakse nende vahi all viibimise tähtaja pikendamist, teatas ühe süüdistatava advokaat Šamil Jandarbajev Interfaxile.

„Tänasel istungil avas kuus inimest endal otse kohtusaalis žiletiteraga veenid. Neile kutsuti kiirabi, antakse esmaabi,” ütles Jandarbajev.

Advokaat täpsustas, et ei tea, kuidas õnnestust eeluurimisvangistuses olnud süüdistatavatel žiletiterad kaasa tuua. „Huligaansuses süüdistatavana on nad vahi all alates 2015. aastast. Ma olen kindel, et neil lihtsalt ei pidanud närvid vastu, see oli väljapääsmatusetundest,” ütles Jandarbajev.

Jandarbajevi sõnul lükati kohtuistung edasi kella 16-ni Moskva aja järgi.