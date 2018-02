Moskva kinnitas viie Vene kodaniku hukkumist USA juhitud koalitsiooni rünnakus Süürias

USA juhitud koalitsiooni Süüria valitsusvägede vastases õhurünnakus hukkus esialgsetel andmetel viis venemaalast ja jutt ei käi sõjaväelastest, teatas täna Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova.

„Esialgsetel andmetel võib aset leidnud relvakokkupõrke tagajärjel, mille põhjuseid praegu välja selgitatakse, jutt käia viie inimese hukkumisest, kes on esialgselt Venemaa kodanikud. On ka kannatanuid, aga kõik see nõuab kontrollimist, täpsemalt ja esmajärjekorras nende kodakondsuse oma (...) Ma tahan veel kord rõhutada, et jutt ei käi Vene sõjaväelastest,” ütles Zahharova Interfaxi vahendusel.

Teateid suure arvu Vene sõjaväelaste hukkumise kohta rahvusvahelise koalitsiooni rünnakus Süüria valitsusvägede vastu nimetas Zahharova klassikaliseks desinformatsiooniks.