Moskva: Iskanderide Kaliningradi paigutamine ei riku ühtki kokkulepet, see on kaitse-, mitte ründerelv

Venemaa föderatsiooninõukogu riigikaitse- ja julgeolekukomitee esimees Viktor Bondarev teatas, et Kaliningradi oblastisse paigutatud raketikompleksid Iskander ei lange kesk- ja lühimaarakettide kokkuleppe ega strateegiliste ründerelvade edasise vähendamise ja piiramise kokkuleppe alla.

„Raketid, mida kannab Iskander, ei riku kesk- ja lühimaarakettide kokkulepet, sest nende lennukaugus ei ületa lubatud kilometraaži (kuni 500 kilomeetrit). Iskander on mittestrateegiline relv ja seetõttu ei lange ka piirangute alla, mille seab strateegiliste ründerelvade edasise vähendamise ja piiramise kokkulepe,” ütles Bondarev täna Interfaxile.

Bondarevi sõnul ei ole Iskanderide Kaliningradi oblastisse paigutamine mitte ainult vastus NATO laienemisele, vaid ka Venemaa kaitsevõime tugevdamise faktor. „Seda tüüpi operatiiv-taktikaliste raketikomplekside paigutamist Kaliningradi ei tule vaadelda mitte ainult vahetu, nii öelda peegelvastusena NATO laienemisele itta, vaid eelkõige meie maa kaitsevõime tugevdamise komplekssüsteemi koostisosana,” ütles Bondarev.

Loe veel

Bondarevi sõnul on alliansi infrastruktuuri ja vägede olemasolu Poolas, Rumeenias ning teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides seotud faktoritega, mis nõuavad Venemaalt oma piiride julgeoleku tugevdamist. Bondarev rõhutas, et kompleks Iskander on kaitse-, mitte ründerelv.

Lisaks sellele märkis Bondarev, et Euroopa riikide territooriumil asuvad väljalaskeseadeldised MK-41, mis on võimelised kohale toimetama kesk- ja lühimaarakettide kokkuleppega keelatud tiibrakette Tomahawk. „Nendes tingimustes on täiesti loogiline tugevdada meie – rõhutan – kaitsevõimet, neutraliseerida igasuguse rünnaku võimalus kõrvalasuvatelt, naaberterritooriumidelt. Me ei ründa kunagi esimesena, aga vastame alati võimsalt ja kategooriliselt,” ütles Bondarev.

„Igal juhul ei pea me selle tegevuse kohta lääneriikide ees aru andma. Need on Venemaa isiklikud, suveräänsed asjad,” lausus Bondarev, rõhutades, et kõigest sellest oskab paremini rääkida kaitseministeerium.