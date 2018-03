Moskva: inglased tahavad kadedusest diskrediteerida Venemaal toimuvat jalgpalli MM-i

Venemaa välisministeerium nimetas süüdistusi endise agendi Sergei Skripali ründamises provokatsioonilisteks teadeteks, mille eesmärk on diskrediteerida suvel Venemaal toimuvat jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri.

Venemaa välisministeerium tuletas meelde, et varem on hoiatatud Venemaa-vastase meediakampaania eest, mille lääne press peaks enne MM-i algust korraldama. Selle eesmärk on Venemaa välisministeeriumi teatel Venemaa diskrediteerimine ja usalduse õõnestamine tema kui selle spordisündmuse võõrustaja vastu.

„Nagu me oletasime, käituvad eriti aktiivselt inglased, kes ei suuda kuidagi Venemaale andestada, et just meie maale jäi ausas võitluses õigus 2018. aasta jalgpalli maailmameistrivõistlused läbi viia. Suurbritannia massiteabevahendid tiražeerivad aktiivselt üleskutseid eesseisva MM-i boikotiks. Selliseid ettepanekuid ei tule mitte ainult ajakirjanikelt, vaid ka ametiisikutelt, täpsemalt välisministrilt Boris Johnsonilt ja alamkoja väliskomitee esimehelt Tugendhatilt. Ettekäändeks on saanud Skripali mürgitamine, mille uurimine pole mitte ainult veel lõpetamata, vaid pole alanudki,” öeldakse Venemaa välisministeeriumi avalduses.

Venemaa välisministeerium märgib, et Briti poliitikud ei ole veel otsustanud, kes täpselt peab jalgpalli MM-i boikottima – kuninglik perekond, ametnikud või Inglismaa jalgpallikoondis.