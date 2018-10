Moskva: Hollandi süüdistus on järjekordne lollus, lääne spionomaania kogub tuure

„Lääne spionomaania kogub tuure,” teatas Venemaa välisministeerium RIA Novosti vahendusel.

„Lähiajal järgneb Vene poole ametlik kommentaar,” lisas välisministeerium.

Varem nimetas Venemaa välisministeeriumi allikas Hollandi süüdistusi Venemaa aadressil järjekordseks lolluseks, sest Venemaal olevat niikuinii ligipääs organisatsiooni kõigile andmetele.

„Mingeid rünnakuid ei ole olnud ega saa olla. Sellel ei ole midagi pistmist ei keemiarelvade keelustamise konventsiooni ega organisatsiooniga. Sellel on pistmist üldise, viimase piirini läinud, sõgeda poliitikaga mõnede lääneriikide poolt,” ütles allikas RIA Novostile. „Me kuulume organisatsiooni kõigisse struktuuridesse, miks me peaksime sisse murdma? Meil on ligipääs, kogu võrk on meile avatud.”