Moskva: Briti võimud ei suuda inimesi keemiarünnaku eest kaitsta või lavastasid selle ise

Briti võimud kas ei ole võimelised tagama tsiviilisikute julgeolekut või lavastasid ise otseselt või kaudselt rünnaku Venemaa kodaniku Julia Skripali vastu, teatas Venemaa välisministeeriumi relvastuse leviku piiramise ja kontrolli osakonna direktor Vladimir Jermakov.

„Loogika ütleb ette ainult kaks võimalikku varianti: Briti võimud kas ei ole võimelised tagama kaitset sedalaadi piltlikult öeldes terroriakti vastu oma territooriumil või lavastasid nad ise otseselt või kaudselt, ma ei süüdista kedagi milleski, rünnaku Venemaa kodaniku vastu,” ütles Jermakov täna Venemaa välisministeeriumi briifingul välisriikide saadikutele. Jermakovi sõnul kolmandat võimalust lihtsalt ei ole, vahendab Interfax.

Jermakov rõhutas, et London ei ole põhjuseid selgitamata andnud Moskvale ligipääsu Scotland Yardi Skripali puudutavatele materjalidele, mille alusel tahtis Vene pool lülituda selle kuriteo ühisesse uurimisse. Jermakov nimetas Londoni tegevust mitte poliitikaks, vaid juba rohkem kehvatasemelise põneviku moodi olevaks.

„Selleks ei pea minema diplomaatiasse, saatma kuhugi saadikuid. Milleks vedada kogu seda sürrealismi reaalsesse poliitikasse, reaalsetesse riikide vahelistesse suhetesse?” küsis Jermakov. Ta rõhutas, et pealtnäha tsiviliseeritud riigi selliseid andestamatuid tegusid kannustama või isegi nende eest vastutama Venemaa kindlasti ei hakka.

Jermakov rõhutas, et Venemaa ei ole Skripali mürgitamises osaline. „Venemaa ei ole selles absoluutselt osaline ühel lihtsal põhjusel: Venemaa jaoks on selline avantüür lihtsalt lubamatu, see ei ole ühegi parameetri järgi meile kasulik,” ütles Jermakov.

Jermakovi sõnul ei kannata ükski Suurbritannia versioon Skripali juhtumi kohta mingit kriitikat, süüdistused Venemaa aadressil on hüsteerilised ja tõendamata. „Suurbritanniast saabuvad erinevad versioonid selle kohta, kuidas seda tehti. Sealjuures on aktsent sellel, et kasutati mingeid keemilisi aineid, mida britid ise nimetavad millegipärast mingiteks novitšokkideks. Ütlen otse, et mitte ükski neist versioonidest, mida me juba kuulnud oleme, ei kannata mingisugust kriitikat,” lausus Jermakov.

„Briti kolleegidelt on kõlanud versioon, et uuritava juhtumi puhul nende juures kasutati sõjalisi mürkaineid. Kohe tekib küsimus, kas need briti heeroldid kujutavad endale ette, mis tähendab sõjaline mürkaine?” ütles Jermakov.

Ta jätkas: „Iga endast lugu pidav ekspert ütleb ju teile, et sõjalise mürkaine tegelik kasutamine viib möödapääsmatult arvukate ohvriteni otse selle kasutamise kohas. Londonist saabuvate repliikide, süžeede järgi me ju näeme, et Salisburys on hoopis teine pilt.”

Briti poole selgituste nõudmine Venemaalt tingimustes, kus London ise ei anna mingit informatsiooni, on Jermakovi sõnul absurdne. Jermakov rõhutas, et Briti võimud ei vasta mingitele Venemaa küsimustele Julia Skripali seisundi kohta ja Moskval ei ole mingeid usaldatavaid tõendeid selle kohta, mis ja miks temaga juhtus.

„On arusaadav, et sellises seisus on Vene poolelt mingeid selgitusi nõuda lihtsalt absurdne,” ütles Jermakov.

Jermakovi sõnul võisid reaalsed süütõendid juba kaduda. „Kui senimaani ei ole usaldusväärselt kindlaks määratud uurimise objekti ja kõiki fakte sihilikult varjatakse, võisid reaalsed süütõendid selle ajaga juba üldse kaduda, nagu muide on neil Suurbritannias korduvalt juhtunud,” ütles Jermakov.

Sellisel juhul ei ole Jermakovi sõnul üldse arusaadav, millest brittidel jutt käib.

Jermakov rõhutas, et Moskva ei süüdista Skripali ja tema tütre mürgitamises kedagi. „Tahan rõhutada: Venemaa ei süüdista kedagi milleski. Palun mitte moonutada pealinnades seda, mida me tegelikult räägime,” ütles Jermakov.

Jermakov märkis, et Vene ametiisikute esinemistes kõlanud viited Tšehhi, Rootsi ja mõnede teiste riikide keemiatehnoloogilisele potentsiaalile on ainult näited uuringute arengutaseme kohta selles vallas maailmas.

„Palun mitte hinnata seda pretensioonina meie partneritele,” lisas Jermakov.