Moskva avaldas otsustavat protesti Vene diplomaatiliste objektide hõivamise vastu USA-s

Moskva avaldas otsustavat protesti seoses USA võimude tegevusega Vene diplomaatiliste objektide hõivamisel San Franciscos ja jätab omale õiguse vastuseks, teatas Venemaa välisministeerium.

„Teatame otsustavast protestist USA järjekordse vaenuliku aktsiooni vastu. Jätame endale õiguse vastusele. Diplomaatia jaoks on alati olnud ja on põhiline vastastikkuse põhimõte. Vastavalt sellele mõistame me asja nii, et ameeriklased, tungides sisse meie piiritagustesse asutustesse, nõustusid tegelikkuses oma esinduste analoogilise kohtlemisega Venemaal,“ öeldakse Venemaa välisministeeriumi veebilehel, vahendab RIA Novosti.

Moskva ei ole kunagi andnud USA-le nõusolekut diplomaatilise ja konsulaarvara puutumatuse kaotamiseks ega ole lubanud sisse tungida oma objektidele. Ameerika agentide tegevus on enneolematu omavoli, märkis Venemaa välisministeerium.

„Rõhutame veel kord, et me ei ole kunagi andnud ega anna USA võimudele nõusolekut Vene diplomaatiliselt ja konsulaarvaralt puutumatuse võtmiseks, me ei ole lubanud ega luba mingisugust sissetungimist oma objektidele. Seal praegu viibivaid Ameerika agente ei ole keegi sinna kutsunud. Nad on hõivajad. Nende tegevus on kahepoolsete suhete ajaloos enneolematu omavoli,“ kuulutas Venemaa välisministeerium.

USA välisministeerium kinnitas varem, et USA nõudmisel suletud Venemaa konsulaadis San Franciscos tehti pärast diplomaatide sealt lahkumist ringkäik, et sulgeda hoone eluosa ja saada kinnitust, et kõik elanikud on territooriumilt lahkunud.