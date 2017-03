Montenegro Vene-meelsed püüavad korraldada referendumit NATO-sse astumise nurjamiseks

Montenegro Vene-meelsed poliitikud, keda süüdistatakse Kremli toetatud riigipöördekatses, et takistada riigi ühinemist NATO-ga, kavandavad sanktsioneerimata referendumit avaliku vaenu õhutamiseks NATO vastu, kirjutab ajaleht Financial Times.

Montenegro parlamendi liige ja üks väidetavatest vandenõu juhtidest Milan Knežević ütles Financial Timesile, et Montenegrost on saanud „geopoliitilise vastasseisu katsepolügoon“.

Montenegro riigiprokurör süüdistab Kneževići ja teist opositsioonilist parlamendiliiget Andrija Mandićit kuritegeliku ühenduse loomises seoses plaaniga korraldada terrorirünnakuid valimispäeval eelmise aasta oktoobris.

„Me organiseerime üldrahvaliku konsultatiivse referendumi, mis näitab, et enamik rahvast on NATO vastu,“ ütles Knežević oma parteikontoris, kus seintel ripuvad õigeusu ikoonid ja Nõukogude marssal Georgi Žukovi portreed.

Montenegro võimude teatel on neil tõendeid, et Vene „natsionalistlikud struktuurid“, sealhulgas ametnikud, korraldasid oktoobrikuise katse provotseerida tänavarahutused, joosta tormi parlamendile ja tappa tollane peaminister Milo Đukanović.

Moskva on nimetanud Montenegro võimude süüdistusi absurdiks ning Knežević ja Mandić väidavad, et süüdistused on poliitiliselt motiveeritud, et opositsioonipoliitikud vangi panna. Mõlemad mehed juhivad aga erakondi, mis on liidus Venemaa võimuparteiga Ühtne Venemaa.

Loe veel

Mandić kinnitas samuti oma toetust mitteametlikule referendumile NATO liikmelisuse üle, kui valitsus keeldub ametlikku referendumit korraldamast.

Montenegro valitsus kavatseb NATO-ga liitumise heaks kiita parlamendihääletusega.

Paljud kodanikud on NATO suhtes skeptilised NATO õhurünnakute tõttu Jugoslaavia vastu 1999. aastal.

„Nad pommitasid meid 1999 ja nüüd ei luba nad meie rahval hääletada, kas NATO-ga liituda või mitte?“ küsis Montenegro neutraalseks jäämise poolt kampaaniat tegev Marko Milačić, kes tervitab Venemaa „naasmist Balkanile“ kui vastukaalu läänele.

Knežević ütles, et referendumi tulemus oleks alus valitsuse vahetamiseks ning seejärel ametliku referendumi korraldamiseks NATO-st väljaastumiseks.

Vähemalt kaht Vene meest süüdistatakse riigipöördekatse organiseerimises naaberriigi Serbia kaudu Vene sõjaväeluure GRU ülesandel. Nad lahkusid aga Belgradi kaudu Moskvasse.

21 kahtlusalust ootab Podgoricas süüdistust. Peaprokurör ei rahuldanud eriprokuröri taotlust ka Knežević ja Mandić enne ametliku süüdistuse esitamist vahi alla võtta.

„Meil on üsna aktiivne ja väga varjamatu Venemaa vastuseis meie … täielikule NATO liikmelisusele. Vene ametiisikud ei ole seda kunagi varjanud,“ kommenteeris Montenegro välisminister Srđan Darmanović.