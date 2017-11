Montenegro riigipöördekatse süüdistusaktides mainitakse ka Ramzan Kadõrovit

Tšetšeenia juhi Ramzan Kadõrovi nime mainitakse Montenegro prokuratuuri riigipöördekatset puudutavates süüdistusaktides, teatab ajaleht Izvestija.

Montenegro Vene-meelse opositsiooni liidrid Milan Knežević ja Andrija Mandić, keda süüdistatakse väidetavalt Moskva toetusel 2016. aastal toime pandud riigipöördekatses, andsid Venemaa saatkonnale üle kirja Venemaa välisministri Sergei Lavrovi nimele, mis on Izvestija valduses. Kirjas paluvad Knežević ja Mandić toetust ning teatavad, et kohtu süüdistusaktides figureerib alates eelmise nädala lõpust Kadõrovi nimi.

Eriprokurör Milivoje Katnići süüdistused puudutavad riigipöördekatset ja endise peaministri Milo Ðukakovići tapmiskatset. Süüdistatavaid on 13: kaks Venemaa kodanikku (Eduard Šišmakov ja Vladimir Popov), kolm montenegrolast ja kaheksa serblast. Montenegro prokuratuuri väitel osales putši ettevalmistamises Moskva, kes andis „käske ülevalt”.

Prokuratuuri andmetel agiteeris Kadõrov Montenegro moslemikogukonna liidreid tegema koostööd „demokraatliku rindega” tollase valitsuse kukutamiseks, teatavad Knežević ja Mandić oma kirjas.

„Alates eelmisest nädalast hakkas süüdistusaktides kohtus figureerima Ramzan Kadõrovi nimi. See on viis diskrediteerida Tšetšeeniaga majandus- ja kultuurikoostööd teha püüdnud demokraatlikku rinnet. See on katse viia lõpule hullumeelne konspiroloogiline teooria „Vene jälje” kohta Montenegro valimistel,” ütles Montenegro Demokraatliku Rahvapartei esimees ja demokraatliku rinde liider Knežević Izvestijale. „Kohtuprotsess on viis õigustada valitseva režiimi poliitikat, mis vastab lääneriikide huvidele. Sõjaväebaase ja Venemaa-vastaseid sanktsioone ei ole vaja Montenegro rahvale, vaid Washingtonile.”

Süüdistus põhineb tunnistaja Saša Sinđelići ütlustel. Ta kinnitab, et 2016. aasta 26.-27. septembril viibis ta Moskvas, kus sai Vene agentide käest raha ja juhised riigipöörde läbiviimiseks.

„Me palume Vene Föderatsiooni välisministeeriumi juhilt ka koostööd kinnituse saamiseks selle kohta, et süüdistatavad Venemaa kodanikud Eduard Šišmakov ja Vladimir Popov ei ole kunagi olnud riigipöörde ettevalmistamise asjas Serbia eriteenistuste poolt vahistatud, nagu väidab Montenegro prokurör,” ütles Izvestijale erakonna Uus Serbia Demokraatia esimees ja demokraatliku rinde üks juhte Mandić.

Venemaa on oma osalust valitsusevastases tegevuses Montenegros korduvalt eitanud.

Lavrov ütles riigiduuma liikme Aleksei Žuravljovi järelepärimisele vastuseks olnud kirjas, et Montenegro uurijate kohtuistungitel esitatud töötulemused demonstreerivad esitatud süüdistuste absurdsust ja alusetust.