Montenegro peaminister Marković: on loomulik, et USA president on esireas

Montenegro peaminister Duško Marković võttis enese kõrvale lükkamist NATO tippkohtumisel USA presidendi Donald Trumpi poolt rahulikult.

Neljapäeval toimunud kohtumisel Brüsselis lükkas Trump Markovići kõrvale ja trügis esiritta, kui riigijuhid NATO uues peakorteris ringi jalutasid ja ühisfoto tegemiseks valmistusid, vahendab Associated Press.

„Ma ei pannud tegelikult tähele. Ma nägin ainult reaktsioone sellele sotsiaalvõrgustikes. See on lihtsalt süütu olukord,“ ütles Marković pärast tippkohtumist ajakirjanikele.

Solvumise asemel tänas Marković Trumpi Montenegro NATO liikmeks saamise toetamise eest. Montenegrost saab NATO 29. liikmesriik järgmisel kuul.

Markovići sõnul on igal juhul loomulik, et Ühendriikide president on esireas.