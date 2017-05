Montenegro: olime üllatunud, kui tugevalt Venemaa sekkus meie NATO-sse astumise vastu

Välisminister Srđan Darmanović ütles, et Montenegro on üllatunud, kui tugevasti Venemaa sekkus, et takistada Montenegro NATO-sse astumist, ning on loogiline, et Podgorica kaitseb end selle eest, sest ei ole nõus, et kolmas osapool otsustab, kus ta olema peab.

„Venemaa sekkub avalikult meie sisemistesse poliitilistesse asjadesse, millele me loomulikult heakskiitvalt ei vaata. Venemaa on viimased 2-3 aastat ajanud mõjusfääride poliitikat ja olnud NATO laienemise vastu. Me oleme otsustanud, et oma peamiste eesmärkide üle otsustame me ise ning olime üllatunud, kui tugevalt Venemaa sekkus, ja loomulikult me kaitseme ennast,“ ütles Darmanović Montenegro ringhäälingule RTCG-le.

Darmanović süüdistas Venemaad selles, et tema luureteenistused teotasid avalikult Montenegro opositsiooni, mis oli NATO-sse astumise vastu, kuni avaliku riigipöördekatseni.

„Meie liikmelisus NATO-s ei ole suunatud kellegi vastu, samuti mitte Venemaa vastu. Aga loomulikult ei saa me lubada, et keegi otsustab, kus me olema hakkame. Meil on majandussuhted Venemaaga, kes ei ole meie peamine majanduspartner, on aga esimese kümne hulgas. Meil on olnud ja meil on endiselt palju turiste Venemaalt. Vene investeeringud meie majandusse on olnud ebaefektiivsed,“ ütles Darmanović.