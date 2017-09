Mõnikümmend Soomes pettunud varjupaigataotlejat kõndis demonstratiivselt üle piiri Rootsi

Osa Soome linna Tornio ja Rootsi linna Haparanda piirile meeleavaldusele kogunenud varjupaigataotlejatest ületas riigipiiri ja suundus politsei jälgimise all Soomest Rootsi.

Meeleavaldusest võttis osa umbes 50 inimest, kellest piiri ületas 30-40, vahendab Yle Uutiset.

Rootsi politsei oli piiri ületamiseks valmis. Kõik toimus rahulikult.

Varjupaigataotlejad ületasid piiri mööda Krannikatut ja saabusid Haparanda reisikeskuse juurde, kuhu tuli buss, mis viis nad vastuvõtukeskusesse.

Suurem osa meeleavaldajatest olid mehed, kuid kaasas oli ka mõningaid lapsi, vahendab Helsingin Sanomat.

Skandeeriti „Iraq not safe, we are human, we want justice“ („Iraak ei ole ohutu, me oleme inimesed, me tahame õiglust“).

Osalejaid oli märgatavalt vähem, kui korraldajad alguses lubasid. Algselt oodati umbes paarisada osalejat, peamiselt iraaklasi. Kohal oli ka mõningaid vastumeeleavaldajaid.

Meeleavaldus korraldati protestiks Soome varjupaigapoliitika vastu. Varjupaigataotlejad ei tunne end sunniviisiliste tagasisaatmiste ja politsei tegevuse tõttu väidetavalt turvaliselt. Eesmärk oli ka suurendada teadlikkust varjupaigataotlejate lootusetu olukorra kohta.